Koningsnacht losgebarsten: feest op Vismarkt en in Stadspark in volle gang

Op verschillende plekken in de stad zijn de festiviteiten rond Koningsdag zondagavond al in volle gang. Onder andere in de binnenstad, maar ook in het Stadspark en in Haren wordt feest gevierd.

De Algemene Oranjevereniging Oranje Nassau organiseert op de Vismarkt zondagavond een uitgebreid muziekprogramma. Voor de Korenbeurs is een podium opgebouwd en uit beelden blijkt dat zich daar rond 22.00 uur al enkele honderden mensen verzameld hebben om feest te vieren. “Op de Vismarkt staat ons hoofdpodium”, vertelt de Oranjevereniging. “Hier treden tot 02.00 uur allerlei artiesten en DJ’s op. Het programma begon met een optreden van DJ Julian Bos. Om 23.00 uur is het de beurt aan Van Geeft ‘M 2.0. Met niet meer dan een accordeon en een drumstel gaan zij er een echt feestje van maken. Het programma wordt tijdens Koningsnacht afgesloten met Club NU.”

Ook op andere plekken in de binnenstad wordt het gezellig gemaakt. Bijvoorbeeld in de Kromme Elleboog, waar verschillende podia staan met daarop artiesten en bands. Ook in de Poelestraat en op het Zuiderdiep wordt op zondagavond van alles georganiseerd.

Op de Singels werden zondag al voorbereidingen getroffen door met stoepkrijt plekken te claimen voor de vrijmarkt. Foto: Rieks Oijnhausen

Helden van Oranje in het Stadspark

In het Stadspark vindt het evenement Helden van Oranje plaats. “Verwacht een avond vol meezingers, energie, confetti en een line-up die garant staat voor één groot feest”, laat de organisatie weten. De deuren van het terrein gingen zondagmiddag om 17.00 uur al open. De organisatie heeft een groot aantal artiesten weten te strikken: “Onder andere Yves Berendse, Mart Hoogkamer, Samuel Welten, Jannes, Orgel Joke, Mental Theo, Frans Duijts, Immer Hansi, Yes-R en Brace staan op het podium. Bezoekers kunnen de grootste Nederlandstalige hits, feestklassiekers maar ook guilty pleasures verwachten.”

Helden van Oranje wordt inmiddels alweer heel wat jaren georganiseerd. Zo’n tien jaar geleden werden de festiviteiten in de stad steeds massaler bezocht. De gemeente is daarop gaan kijken of er in het Stadspark ook ruimte was om hier een festival te organiseren. Op Koningsnacht heeft dit geleid tot de komst van Helden van Oranje. Op Koningsdag vindt Kingsland plaats op het terrein.

Haren

In Haren zijn de festiviteiten eveneens begonnen. Voor het eerst in de geschiedenis wordt er bij de Dorpskerk een Koningsnachtprogramma gehouden. Berend de Boer, voorzitter van de Oranjevereniging in Haren: “Wat we op steeds meer plekken zien, is dat er een Koningsnacht wordt gehouden. Daar hebben wij ook over nagedacht en uiteindelijk ook invulling aan gegeven. Het begint zondagavond om 20.00 uur en verstoort daarom niet de zondagsrust. Voor de Dorpskerk zullen er verschillende optredens zijn, treedt een DJ op en is er drinken verkrijgbaar. Dit programma duurt tot 01.00 uur.”

Ten Boer

Verreweg de meeste festiviteiten vinden echter op Koningsdag zelf plaats, en dat vraagt om de nodige voorbereidingen. Zo wordt er door bakkerij Henk Post in Ten Boer druk gewerkt om maandag een groot aantal oranjeproducten klaar te hebben liggen in de vitrines. Denk aan oranjekoek, oranje tompouces, oranje cake en droomtoeters. Omdat er de afgelopen jaren veel vraag was naar deze producten, werd klanten dit jaar gevraagd om van tevoren een bestelling door te geven. De winkel in Ten Boer is op Koningsdag in de ochtend tot 11.00 uur geopend voor het afhalen van deze lekkernijen; er is op de dag geen brood te koop.