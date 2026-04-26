“Koningsdag verloopt bewolkt, komende dagen zonovergoten met op vrijdag 23 graden”

Foto: Michel Eising

De komende dagen gaan zonovergoten verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het op vrijdag mogelijk 23 graden worden.

“Op Koningsdag schijnt vooral in de ochtend af en toe een waterig en flets oranjezonnetje”, vertelt Kamphuis. “In de middag wordt de bewolking nog dikker, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur ligt rond de 13 of 14 graden. De noordoostenwind is matig, rond windkracht 3. In de avond en in de nacht naar dinsdag koelt het af tot omstreeks 6 graden.

Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden nadat er eerst nog wat kans is op ‘ochtendgrijs’. Het blijft droog en bij een matige noordoostenwind wordt het zacht met 16 of 17 graden als maximumtemperatuur.

Woensdag tot en met vrijdag is het zonovergoten lenteweer. Woensdag wordt het 17 of 18, donderdag 18 tot 19 en vrijdag 22 tot maar liefst 24 graden. Alle dagen staat er een matige wind uit oostelijke richtingen, rond windkracht 3. Ook zaterdag lijkt het nog warm te worden. Daarna gaan buien waarschijnlijk voor een minder warm weertype zorgen.

Na een wat moeizame start van de zon tijdens Koningsdag wordt het daarna uitgesproken zonnig én zacht voorjaarsweer.”

Meer informatie over het weer: kijk op de weerpagina.