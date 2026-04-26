‘Koning van de Vismarkt’ gaat verhuizen: trekt beroemde kat Nemo zijn eigen plan?

Nemo bij de dierenarts

Verhuist de beroemde kat Nemo mee naar de Zwanestraat of trekt hij zijn eigen plan? Dat is de vraag die veel mensen deze dagen bezighoudt. Nemo heeft LiAtelier als thuisbasis, maar Sikkom vertelt dat de juwelier over een aantal dagen verhuist naar de Zwanestraat.

Nemo werd elf jaar geleden geadopteerd door een vrouw die op dat moment in de binnenstad woonde. In die tijd was hij al veel bij de juwelier te vinden. Toen er een tweede kat in zijn oorspronkelijke huis bijkwam kon Nemo dit niet waarderen en kwam niet meer thuis. De eigenaar van LiAtelier werd gevraagd of hij het dier wilde adopteren. Sindsdien is de rood-witte kater een bekende verschijning: chillend en struinend wordt hij op verschillende plekken in de binnenstad aangetroffen. Op sociale media heeft hij duizenden volgers.

Politiehond

Ook haalde hij meerdere keren het nieuws. Zo probeerde hij in 2022 nog “zakelijk contact” te leggen met een politiehond in de Folkingestraat. Ook zorgde de kater voor de nodige paniek toen hij in 2023 enkele dagen vermist was. Na een massale zoekactie werd hij versuft teruggevonden; hij bleek destijds erg geschrokken en had verkeerd voedsel gegeten. Dankzij een katten-spaarrekening, opgezet door trouwe fans, konden de zorgkosten toen worden gedekt.

Echter, LiAtelier gaat nu na 22 jaar de Vismarkt verruilen voor de Zwanestraat. Hoewel de 11-jarige Nemo officieel bij de sieradenwinkel woont, staat de rood-witte kater erom bekend dat hij vooral zijn eigen plan trekt. Om de verhuizing in goede banen te leiden, heeft Nemo een bandje met een GPS-tracker gekregen, zodat zijn baasjes kunnen zien of hij de weg naar de nieuwe locatie weet te vinden of dat zijn hart toch op de Vismarkt blijft liggen. Hilde Bolks van LiAtelier laat aan Sikkom weten: “Eigenlijk heeft hij geen baasje, hij is echt van zichzelf.”