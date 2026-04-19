KNMI waarschuwt voor dichte mist

Het KNMI waarschuwt in de nacht van zaterdag op zondag voor dichte mist. Voor de provincie Groningen geldt er een ‘code geel’.

De waarschuwing geldt sinds 03.00 uur. “In het noordoosten komt plaatselijk dichte mist voor”, vertelt het KNMI. “Vooral op binnenwegen in polders kan het zicht daardoor beperkt zijn. In de ochtend loopt het zicht weer op.”

Rond 04.00 uur werd er op het KNMI-station in Eelde een zicht van 167 meter gemeten. Wanneer er sprake is van een zicht onder de tweehonderd meter, dan is er sprake van dichte mist. De waarschuwing voor Groningen geldt tot zondagochtend 07.00 uur.

Behalve voor Groningen geldt er ook een waarschuwing voor dichte mist voor Drenthe en Overijssel.