Nieuwe wandelroute door Groningen: het Kloosterpad

De provincie Groningen telt vanaf nu een nieuwe wandelroute: het Kloosterpad. De route is 473 kilometer lang en neemt de wandelaar mee op een reis langs 34 voormalige kloosterlocaties; van Schiermonnikoog tot Ter Apel.

De nieuwe route is vooral een pelgrimage door de Groninger cultuurhistorie. In de hoogtijdagen van de kloosterorde waren monniken en nonnen de drijvende kracht achter de ontginning van het land en de waterhuishouding. Hoewel de meeste kloosters door de eeuwen heen zijn afgebroken, zijn de sporen ervan nog overal zichtbaar in het landschap.

Het Kloosterpad is opgedeeld in 23 etappes, met en gemiddelde lengte van 20 kilometer. Het pad begint op het eiland Schiermonnikoog en slingert vervolgens door het Hogeland, langs de stad Groningen, door het Oldambt en eindigt in de regio Westerwolde.

Een van de hoogtepunten is het Kloostermuseum in Ter Apel. Dit is het enige klooster in de provincie dat vrijwel ongeschonden bewaard is gebleven. Het staat zelfs in de top 100 van Nederlandse Unesco-monumenten. Het gebouw ademt de sfeer van toen en vormt het waardige eindpunt – of beginpunt – van de route.

Een andere bijzondere stop is Aduard: ooit stond hier een van de grootste en machtigste kloosters van Nederland. Vandaag de dag is de voormalige ziekenzaal nog altijd in gebruik als kerk, en in het Kloostermuseum leer je alles over de invloed van de monniken op de omliggende landerijen. Maar ook op plaatsen waar geen steen meer op de andere staat, vertellen informatiepanelen en de vorm van het dorp het verhaal van de kloosterlingen die daar ooit leefden en werkten.

Het Kloosterpad biedt ook een grote variëteit aan natuur. De wandelaar trekt door het Waddengebied, wandelt over oude dijken en door beekdalen in Westerwolde. Het is een route die uitnodigt tot onthaasten. Er zijn per etappe wandelkaarten en routebeschrijvingen beschikbaar op de website