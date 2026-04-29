Klok op Akerk heeft kuren, gemeente hoopt dat storing vrijdag is opgelost

Foto: Stichting Oude Groninger Kerken

De klok op de Akerk heeft kuren. Door een storing bleven de wijzers woensdagmiddag enige tijd continu rondjes draaien. Inmiddels staat het uurwerk weer stil. De gemeente is bezig met reparatie.

Het euvel ontging verschillende Stadjers niet. “Wat is er aan de hand met de klok van de Akerk?”, vraagt Zakina uit Stad zich af op Threads. “Al een tijdje lopen de wijzers rond en rond en rond.”

Wat minder opviel, was dat de klok op de toren al een tijdje stilstond voordat de wijzers woensdagmiddag ineens tot leven kwamen. Het continu draaien van de klokwijzers was een gevolg van reparatiewerkzaamheden aan het uurwerk. Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft het uurwerk mogelijk al een paar dagen kuren. Daarom staat de klok sindsdien stil.

Er wordt dus gewerkt aan een oplossing voor de storing. De gemeente hoopt dat het uurwerk vrijdag weer werkt zoals het hoort.