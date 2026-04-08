Keeperstrainer John Vos verlengt contract bij FC Groningen

Keeperstrainer John Vos heeft bijgetekend bij FC Groningen. De 39-jarige Vos heeft zijn contract met twee jaar verlengd tot medio 2028.

De FC houdt van vastigheid: eerder dit jaar was er een contractverlenging voor hoofdtrainer Dick Lukkien en de assistent-trainers Mischa Visser en Casper Goedkoop. Vos maakt sinds de zomer van 2023 deel uit van de technische staf van FC Groningen, waarbij hij primair verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en begeleiding van de keepersgroep.

John Vos is geboren in Winschoten en verhuisde op jonge leeftijd vanuit de stad Groningen naar het zuiden van het land. Als jonge doelman doorliep hij de opleiding van Helmond Sport en kwam hij uit voor verschillende nationale jeugdselecties. Hij maakte in het seizoen 2006/2007 zijn debuut in het betaalde voetbal onder ‘mister FC Groningen’ Jan van Dijk, die destijds hoofdtrainer was van Helmond Sport.

Vos stond later onder de lat bij FC Den Bosch, waar hij in 2017 keeperstrainer werd. Ook was hij een aantal seizoenen betrokken als keeperstrainer bij verschillende jeugdlichtingen van Oranje.