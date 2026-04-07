Kapotte trein stremt treinverkeer tussen Hoofdstation en Noorderstation

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Treinreizigers tussen het Hoofdstation en het Noorderstation moeten dinsdagavond rekening houden met vertraging. Door een defecte trein is het spoor tussen het Hoofdstation en Groningen Noord gestremd.

Rond 19.15 uur kwam de stoptrein richting de Eemshaven door nog onbekende oorzaak stil te staan ter hoogte van de Piet Heinstraat. ProRail heeft het treinverkeer op dit traject direct stilgelegd om een storingsploeg de ruimte te geven het probleem op te lossen. De verwachting is dat de stremming tot zeker 21.00 uur zal duren.

Gevolgen

Door de stilstaande trein staat ook de spoorwegovergang bij de Peizerweg in storing. De slagbomen blijven vanwege de trein die op het spoor staat dicht. Treinen richting Leeuwarden kunnen het punt wel passeren, maar rijden daar uit voorzorg stapvoets. Tussen Groningen Noord en Delfzijl en de Eemshaven rijden de treinen zoveel mogelijk volgens dienstregeling.