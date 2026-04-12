Kapotte aanhanger zorgt voor vertraging op A28 bij Haren

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een kapotte aanhanger heeft zondagmiddag voor vertraging gezorgd op de A28 tussen Haren en Groningen. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De problemen ontstonden rond 14.30 uur. Door nog onbekende oorzaak begaf de as van een aanhanger het. De aanhanger was geladen met stoeptegels. “Vanwege de situatie werd één rijstrook afgesloten”, vertelt Wind. “Dit zorgde voor een flinke file vanuit de richting Haren.”

Een bergingsbedrijf heeft de aanhanger geborgen. De stoeptegels zijn van de aanhanger overgeheveld naar een voertuig met een laadbak. Aanvankelijk was er sprake dat de aanhanger gekanteld zou zijn, maar dit bleek niet juist te zijn.