Kano slaat om: twee kinderen en volwassene belanden in Lage der A

Twee kinderen en een volwassenen zijn donderdagavond in het water beland van de Lage der A. De drie zaten in een kano die tijdens het varen was omgeslagen. Dat meldt 112Groningen.

De brandweer kwam ter plaatse en heeft samen met de politie de drie personen uit het water gehaald. “De toedracht is dat een kano omsloeg waarin ze aan het varen waren, waarop ze in het koude water terecht kwamen en er niet meer uit konden komen”, zegt Geert Walburg van de brandweer.

De twee kinderen waren onderkoeld geraakt en zijn opgevangen door de ambulancedienst.