Kalendercafé in Haren brengt Groninger Scheurkalender tot leven: “Dit succes had ik nooit durven dromen”

Het programma bij Boomker Boeken in Haren trok flink wat belangstelling. Foto: Paul Blom

De Groninger Scheurkalender viert dit jaar zijn tienjarig jubileum. Om dat te vieren, worden er verspreid over het jaar vier ‘kalendercafés’ georganiseerd. De eerste editie vond zondag plaats bij Boomker Boeken in Haren.

“Het is niet voor het eerst dat we een kalendercafé organiseren”, vertelt Hent Hamming van de Groninger Scheurkalender. “Vorig jaar vonden er bijvoorbeeld ook drie plaats. We bezochten toen onder andere het Poortershoes in de stad en we deden Stadskanaal aan. Vandaag zijn we in Haren en ik moet zeggen dat deze locatie uitstekend beviel. Ik weet niet of je wel eens in een boekhandel komt, maar al die boeken vertellen elk een eigen verhaal. Dat doet onze scheurkalender ook. Elke foto herbergt een verhaal, en die verhalen zijn de kern waar het om draait.”

Mini-colleges

Het doel van het kalendercafé is om interactie teweeg te brengen. Hamming: “Mensen ontmoeten de scheurkalender. Het leuke is dat we hier ook mensen tegenkomen die de kalender nog niet kennen. Op deze manier hopen we nog meer mensen enthousiast te maken om foto’s in te sturen. In de provincie wonen 600.000 mensen; wat zou het leuk zijn als zij allemaal een foto insturen. Natuurlijk is er in de kalender maar plek voor 320 foto’s, maar bij dit project is meedoen belangrijker dan daadwerkelijk een plekje bemachtigen.”

Tijdens de middag werd niet alleen verteld hoe de kalender tot leven kwam, maar werden er ook praktische tips gedeeld. Een professional, voorheen werkzaam bij de culturele organisatie Noorderlicht, gaf een soort mini-college over hoe je met een foto een blijvende indruk achterlaat. “Dat is natuurlijk spannend als jouw eigen foto het onderwerp van gesprek is”, zegt Hamming. “Er wordt bijvoorbeeld uitgelegd dat een iets andere positie of een andere lijnvoering veel meer impact kan maken. Het zijn handzame tips om je kans bij de jury te vergroten. Want een jury bepaalt immers welke foto’s een plek krijgen in de kalender.”

Tekst gaat verder onder de foto:

Tijdens het Kalendercafé werd er een mini-college gegeven. Foto: Paul Blom

Recordpoging

Omdat de meeste ingestuurde foto’s de kalender uiteindelijk niet halen, heeft Hamming een bijzonder plan bedacht voor het jubileumjaar. “We willen een recordpoging doen door de langstlopende regionale commercial ooit te maken. We willen foto’s die in de afgelopen tien jaar zijn ingestuurd een plek geven in een showreel van maar liefst achttien uur. Hier plakken we geluiden, muziek en voice-overs onder om de beelden echt tot leven te wekken.”

De voice-overs worden ingesproken door burgemeesters en bekende en onbekende Groningers, maar ook door nieuwe inwoners en mensen die hier al decennialang wonen. “Zij krijgen de opdracht te beschrijven wat een foto bij hen oproept, bijvoorbeeld in de vorm van een gedicht. Wat niet mag, is de foto letterlijk duiden. Een filmmaker werkt momenteel aan dit project; de verwachting is dat het resultaat komende herfst te zien zal zijn.”

Naar professionele stichting

De Groninger Scheurkalender ontstond in 2016 vanuit puur idealisme. “We hebben het altijd zonder winstbejag gedaan”, blikt Hamming terug. “Als aanstichter heb ik destijds een tweede hypotheek op mijn huis genomen om het project te financieren. De enige graadmeter voor succes was of iedereen na afloop zou zeggen: ‘dit willen we nog een keer’. In 2023 leek het project even te stoppen, omdat de manier van werken me niet langer beviel. Maar er stonden toen zoveel mensen op die zeiden dat dit niet mocht verdwijnen. Inmiddels is er een stichting opgericht met een bestuur, waardoor de organisatie nu veel professioneler is. We zijn klaar voor de toekomst; ik hoef nu gelukkig niet meer alles alleen te bedenken.”

De middag in Haren was volgens Hamming een groot succes. “Het was superdruk; ongeveer 45 mensen kwamen naar de boekhandel. Daar verbaas ik me dan toch weer over. Het is prachtig weer en het zonnetje schijnt, maar toch komen mensen hiernaartoe om de Groninger Scheurkalender een warm hart toe te dragen. Dat is fantastisch.”

Wanneer en waar het volgende kalendercafé plaatsvindt, wordt op een later moment bekendgemaakt.