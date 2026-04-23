Kabinet wil zomers ‘Nederland-ticket’ van 49 euro voor daluren-OV

Het kabinet is van plan om deze zomer een voordelig OV-ticket in te voeren waarmee reizigers buiten de spits onbeperkt kunnen reizen. Voor 49 euro per maand kunnen mensen in de daluren gebruikmaken van trein, bus, tram en metro in heel Nederland.

Het voorstel, afkomstig van GroenLinks-PvdA, krijgt inmiddels steun vanuit het kabinet. Het plan moet reizen betaalbaarder maken en tegelijkertijd bijdragen aan het ontlasten van de drukte in de spits. De maatregel maakt deel uit van een breder pakket waarmee het kabinet de gevolgen van de energiecrisis probeert op te vangen. De meeste Groningers vinden het ook een goed plan (video).