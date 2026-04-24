Kabinet wil minimumleeftijd en helmplicht voor fatbikes, gemeenten moeten ‘dikke banden’ uit gebieden kunnen weren

Het kabinet wil dat er een minimumleeftijd en een helmplicht komt voor fatbikes. Ook moeten gemeenten de mogelijkheid krijgen om ‘fatbikevrije zones’ in te stellen. Dat laat verkeersminister Karremans vrijdag weten. Met de plannen moet de verkeersveiligheid verbeteren en de overlast door de fietsen met dikke banden verminderen.

Het kabinet wil nu toch aparte regels voor fatbikes gaan maken. Tot nu toe leek dat moeilijk, omdat fatbikes in de regels slecht te onderscheiden zijn van gewone elektrische fietsen. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. De uitkomsten van dat onderzoek worden dit najaar verwacht. Daarna moet duidelijk worden wat de minimumleeftijd voor het besturen van een fatbike gaat worden en hoe gemeentes ‘fatbikevrije zones’ kunnen gaan invoeren. Het kabinet wil ook strenger optreden tegen illegaal ingevoerde fatbikes. Er wordt gekeken naar strengere technische eisen voor onderdelen van elektrische fietsen.

Veel Stadjers zijn voor fatbikevrije zones

Veel inwoners van onze gemeente zijn voor een verbod op fatbikes op bepaalde plekken, zo bleek eerder deze maand uit onderzoek van het OOG Panel. Meer dan driekwart van de panelleden is voorstander van fatbike-vrije zones in de gemeente. De binnenstad wordt aangewezen als de grootste plek van ergernis, maar ook het Noorderplantsoen mag wat de panelleden betreft fatbike-vrij worden. Ook een helmplicht voor fatbikes ziet een meerderheid van de deelnemende Stadjers wel zitten.

Gemeente wachtte op nieuwe landelijke regels

In de Groningse gemeenteraad vroegen verschillende fracties de afgelopen maanden al om te onderzoeken of ‘fatbikevrije zones’ mogelijk zijn binnen de gemeentelijke verordeningen. Maar het college liet vorige maand weten dat gelijksoortige maatregelen in Enschede zijn ingevoerd, maar dat nog onduidelijk is of deze juridisch standhouden met de huidige wetgeving. Daarom hoopte het gemeentebestuur al op de vandaag gepresenteerde plannen.

Zodra de wijzigingen in de wet klaar zijn, moet de Tweede Kamer nog wel akkoord gaan met de geplande aanpak.