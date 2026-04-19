Jumbo Run finisht na 600 kilometer met 230.000 euro op Grote Markt: “Jongeren met mentale problemen helpen”

Foto: Rieks Oijnhausen

Onder luid applaus is zondagavond een groep van tien renners die deelgenomen hebben aan de Jumbo Run gefinisht op de Grote Markt. Rens Alleman van de organisatie vertelt dat na de finish bekend is gemaakt dat er met de actie een bedrag van 230.000 euro is opgehaald waarmee jongeren met mentale problemen geholpen kunnen worden.

Rens, hoe is het gegaan?

“Iedereen is heel erg trots. De renners hebben het fantastisch gedaan. Zelf was ik, samen met een groot team, verantwoordelijk voor de organisatie en de communicatie. De afgelopen zes maanden zijn we bezig geweest met de voorbereidingen en dat kwam deze dagen allemaal in een snelkookpan terecht. Afgelopen vrijdag startte de estafetteloop bij de Jumbo-supermarkt in Scheveningen en na een non-stop tocht van drie dagen, dag en nacht, vond vanavond de finish plaats op de Grote Markt. In totaal hebben de tien deelnemers een afstand van 605 kilometer afgelegd door zes provincies en hebben we onderweg meer dan 110 winkels bezocht.”

Hoe gaat het met de lopers nu de finish bereikt is?

“Na de finish hebben we een hapje gegeten in een restaurant en dan komt op een gegeven moment het moment dat iedereen zijn eigen weg gaat. Dat is emotioneel. De afgelopen dagen is een groep mensen die voor hetzelfde bedrijf werken een hecht team geworden. En dan bedoel ik niet alleen de lopers, maar ook de masseurs, de mensen die op fietsen voor de begeleiding hebben gezorgd en al die andere mensen die hier hun steentje aan hebben bijgedragen. De jongste was 17 of 18 jaar oud, en de oudste was een gepensioneerde meneer die zich hier graag voor wilde inzetten.”

Het klinkt alsof er onderweg genoeg gebeurd is voor een compleet boek…

“Ja, maar echt. Samen heb je lief en leed gedeeld. Iemand die onderweg valt, maar weer op de been wordt geholpen. Of dat je ’s nachts slaapt in een distributiecentrum van de supermarkt, waarbij dan blijkt dat de keiharde muziek die door het centrum schalt niet uitgeschakeld kan worden. De nacht werd door de renners omschreven als een martelkamp. Je begint aan een avontuur waarbij je elkaar vaak niet kent; de enige overeenkomst is dat je voor hetzelfde bedrijf werkt. Iemand die actief is op het hoofdkantoor, iemand anders die een managementrol heeft en weer iemand anders die bij een heel ander onderdeel werkzaam is. Dat kwam in deze dagen allemaal samen.”

En dat allemaal voor de ‘Mentale Wasstraat’. Waarom heeft Jumbo dit omarmd?

“Dit is een initiatief dat jongeren helpt om hun hoofd weer op orde te krijgen. Jumbo heeft dit omarmd en daar zijn verschillende redenen voor. In Groningen worden verschillende Jumbo-winkels bestierd door Max. Op jonge leeftijd is hij een goede vriend verloren aan de gevolgen van mentale problemen. Hij begrijpt dus heel goed waar het over gaat en is ook een van de initiatiefnemers geweest van deze run. Daarnaast is Jumbo een groot bedrijf waar heel veel jonge mensen werken. Juist deze groep heeft het zwaar door stress en prestatiedruk, en dat wordt op de werkvloer gemerkt. Daarom is het belangrijk om daar iets aan te doen.”

Hoe groot is dat probleem onder jongeren op dit moment?

“Het is een groot probleem. Eigenlijk stak het voor het uitbreken van de coronacrisis al de kop op. Tijdens de pandemie, en met name door de maatregelen om het virus onder de duim te houden, werd dit groter omdat jongeren ineens geen dingen konden meemaken die daarvoor vanzelfsprekend waren. Het mentale welzijn kwam onder druk te staan, mede door de gedigitaliseerde samenleving en de prestatiedrang die er geldt. En daar komt de Mentale Wasstraat om de hoek kijken. Dit programma heeft als doel de mentale weerbaarheid te versterken door te doen en te voelen in plaats van alleen maar te praten.”

Er is nu 230.000 euro opgehaald. Wat gaat er met dat geld gebeuren?

“Om jongeren mee te kunnen laten doen aan een programma van de Mentale Wasstraat is een bedrag van 200 euro per persoon nodig. Dus voor de snelle rekenaars: met het bedrag dat we dit weekend hebben opgehaald, kunnen we ruim 1.150 jongeren een drie uur durend fysiek programma aanbieden. Bij dit programma proberen we een jongere bijvoorbeeld te laten relaxen in een niet-relaxte omgeving, maar denk ook aan ademhalingstechnieken en groepsgesprekken. Daarna vindt er een digitaal programma plaats dat 28 dagen duurt. Het gaat om een initiatief van Levi van Dam, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij vindt dit onderwerp zo belangrijk dat hij de afgelopen dagen een deel van de route heeft meegelopen.”

Wat zegt deze actie over de cultuur binnen Jumbo?

“Er werken heel veel jongeren bij de supermarkt. Dat er veel aan de hand is, wordt op de werkvloer gezien. Je kunt het dan aan blijven kijken, maar je kunt er ook voor kiezen om in actie te komen. Om het bespreekbaar te maken en een actie te organiseren waarmee je geld ophaalt. Daarom is inmiddels ook de intentie uitgesproken vanuit het hoofdkantoor om dit volgend jaar weer te gaan doen. Mensen van het hoofdkantoor uit Veghel waren ook bij de finish aanwezig; dat zegt al heel veel over het draagvlak.”

De supermarkt zit door het hele land. Is er een kans dat de run volgend jaar weer in Groningen eindigt?

“Ik denk dat Groningen een cruciale rol in dit verhaal speelt vanwege de betrokkenheid van Max. Daarnaast is Groningen een jonge stad; het doel past hier heel goed. We hebben vandaag negen Groningse Jumbo’s aangedaan op weg naar de finish. Ik kan me heel goed voorstellen dat Groningen volgend jaar opnieuw de finishplaats zal zijn, of wellicht de plek waar we gaan starten.”

