Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek verbetert nationaal record discuswerpen

Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek is al vroeg in het seizoen in vorm: ze scherpte zaterdag bij internationale werpwedstrijden in Ramona, Oklahoma, haar eigen Nederlandse record bij het discuswerpen aan tot 70 meter 99.

Tijdens dezelfde wedstrijd gooide de 26-jarige atlete haar discus ook nog naar een afstand van 70 meter 76. Het nationale record stond sinds 2021 al op haar naam, met een afstand van 70 meter 22.

Van Klinken, winnaar van het zilver tijdens het WK Atletiek van vorige zomer, won de wedstrijd niet. De zege ging naar de Amerikaanse olympisch- en wereldkampioene Valarie Sion-Allman, met een worp van 73 meter 10. Alida van Daalen uit Rotterdam eindigde als derde, met een dik persoonlijk record van 69 meter 17.