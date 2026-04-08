Joop Gall volgend seizoen hoofdtrainer van PKC’83

Foto Andor Heij. PKC'83

Joop Gall wordt volgend seizoen de trainer van vierde divisionist PKC’83. Gall is momenteel trainer van SC Stadskanaal.

Gall zou ook komend seizoen trainer zijn bij Stadskanaal, maar vanwege veranderende werkomstandigheden en de bijbehorende reistijden moest hij dat afzeggen. Omdat Gall in Groningen woont ging hij in op een aanbod van PKC.

“De technische commissie is verheugd met de komst van Joop”, laat PKC weten. “Wij kennen elkaar goed, zijn voetbalvisie spreekt ons aan en zijn winnaarsmentaliteit was iets wat hoog op ons lijstje stond. Hij is een ervaren trainer die in verschillende landen en competities heeft gewerkt en dus verschillende culturen kent”.

Loopbaan

Gall was profvoetballer bij FC Groningen, Veendam en Heerenveen. Als trainer was hij op allerlei niveaus actief. Als hoofdtrainer in Nederland bij Veendam, Emmen en Go Ahead Eagles. Daarnaast was hij trainer in Oekraine en China en ook bij diverse amateurclubs in Nederland.

PKC was op zoek naar een nieuwe trainer omdat voortijdig afscheid werd genomen van trainer Ron de Boer. Kenny Koning is tot het einde van het seizoen interim-coach.

PKC staat in de vierde divisie D op een voorlaatste plek en de afstand op de veilige twaalfde plaats is zes punten. Zaterdag speelt PKC thuis tegen hekkensluiter HZVV.