Jongens van Stu33 klaar voor hun eerste EP: “Kansen in de muziekwereld zijn niet eerlijk verdeeld”

Opnames in de Open Studio in Lewenborg met de groep Stu33 in actie. Foto: Sebastiaan Rodenhuis

Het project Open Studios van VRIJDAG is essentieel voor jongeren in de gemeente die buiten de Randstad hun weg zoeken in de muziekindustrie. Dat zegt de 20-jarige Minne Bus van de Groningse rapgroep Stu33. Volgens Minne is een podium voor lokaal talent hard nodig, omdat de kansen in de muziekwereld nu nog te vaak ongelijk verdeeld zijn.

Minne, hoe is de rapgroep Stu33 ontstaan?

“Ik heb eindexamen gedaan op het Stadslyceum. Eén van de jongens, David, kende ik toen al. Eigenlijk is toen het idee ontstaan om na de middelbare school muziek te blijven maken. Maar wat zijn de mogelijkheden? Hoe kun je jezelf ontwikkelen? Die bleken destijds heel beperkt te zijn. In 2023 kwamen we in aanraking met Open Studios. Dat was toen een nieuw concept. Op verschillende plekken in de stad, onder andere in de binnenstad, Paddepoel en dus in Lewenborg, werd de mogelijkheid geboden om samen met een producer muziek te gaan maken.”

En dat beviel?

“Dat beviel erg goed. Er ontstond voor ons de mogelijkheid om muziek te blijven maken en om dit ook onder begeleiding te doen. In eerste instantie gebeurde dit op woensdag en vrijdag. Op de plek van Open Studios leerden we Jaimani (Mani) kennen, die eigenlijk heel goed bij ons paste. Het samen oefenen resulteerde vervolgens in optredens op bijvoorbeeld het Noorderzon Festival. En tijdens het evenement ‘Week van het Geld’ hebben we een rap mogen laten horen op mijn oude basisschool De Swoaistee. Vorig jaar volgde er een optreden op het Bevrijdingsfestival en stonden we in het voorprogramma van Wallplug, een rapgroep uit Hoorn die een optreden gaf in Simplon. Tegenwoordig zijn we met ons vieren, omdat ook Safi erbij is gekomen.”

Hoe waren de reacties daarop?

“Die waren erg positief. Sterker nog: we kregen steeds vaker de vraag: ‘Waar is jullie muziek te beluisteren?’ Of: ‘Ik kan jullie muziek niet vinden’. En dat klopt. Hoewel we op een hele leuke en enthousiaste manier bezig zijn, staan we nog niet op Spotify of andere platformen. Maar we zijn hier wel over gaan nadenken. Kunnen we hier niet iets mee? Daarom hebben we besloten om met een EP te komen. Daar hebben we veel tijd in gestoken. De release zal plaatsvinden op 4 juni in Simplon. Vanaf dat moment zal de muziek ook online te vinden zijn.”

De naam Stu33, waar komt die vandaan?

“Haha. Nou, eigenlijk is het heel simpel. In Lewenborg zit Open Studios aan Het Dok, en de postcode daar is 9733. Daar komt dus de ’33’ vandaan. ‘Stu’ is natuurlijk een verwijzing naar ‘studio’. We denken erover na om op de EP ook een andere naam te plaatsen. Wat dat precies gaat worden, weten we nog niet. Misschien zoiets als ‘De jongens van Stu33’?”

Je vertelt heel enthousiast over muziek. Was het voor jou altijd duidelijk dat je dit wilde?

“Het klinkt een beetje gek, maar ik ben ook veel met sport bezig. Ik ben bijvoorbeeld actief geweest als surfinstructeur. Als ik dan vertelde dat ik ook rap, keken mensen me heel verbaasd aan; ik zie er namelijk niet uit als een ‘straatrapper’. Maar ik heb wel altijd interesse gehad in muziek. Niet voor niets koos ik op de middelbare school voor het vak muziek. Het was een keuzevak en ik vond het leuk om te doen.”

Dat werd uiteindelijk rapmuziek. Waarom dit genre?

“Dan moet ik toch naar David kijken. Hij was altijd bezig met rapmuziek en hij heeft mij in dat enthousiasme meegenomen. Maar dat is niet het enige. Ik ben niet iemand die allerlei muziekinstrumenten kan bespelen. Rap is in die zin ‘makkelijk’: het gaat om de beat en om de teksten. Je hebt alle vrijheid om een verhaal te vertellen. En juist daarin hebben we mooie stappen kunnen zetten. Zelf zit ik nu inmiddels ook een tijdje bij Noordstaat waar ik gecoacht word. Als ik wat ik nu maak vergelijk met wat ik enkele jaren geleden rapte, zit daar een groot verschil in. ‘Ben jij dat?’, krijg ik weleens uit mijn omgeving te horen. Ik denk dat we op de goede weg zijn.”

Foto: Sebastiaan Rodenhuis

Kun je ook zeggen dat rap je goed past?

“Dat denk ik wel. Rapmuziek ontstond in de jaren zeventig in New York als uitlaatklep voor mensen die weinig geld hadden om hun verhaal te vertellen. Dat geldt eigenlijk ook voor ons. Wij zijn jonge jongens die al best wat hebben meegemaakt. Jongens die bijvoorbeeld hun vader zijn kwijtgeraakt, of bij wie andere situaties hebben gespeeld. Daar gaan onze nummers over. Het zijn problemen die veel jongeren herkennen. Daarom denk ik dat we met onze muziek veel mensen aanspreken.”

Jullie willen met jullie muziek ook laten zien dat Groningen een sterke bijdrage levert aan de Nederlandse muziekindustrie…

“Ja. Wij hebben het gevoel dat wat er in Groningen gebeurt, niet echt gezien wordt. Oké, we hebben Kraantje Pappie, maar voor de rest lijkt het alsof alles in de Randstad gebeurt. Je moet daar zijn om iets te kunnen betekenen, terwijl wij vinden dat dit niet juist is. Er zijn hier goede scholen, een conservatorium en het initiatief Open Studios. Dat mag wel wat meer gezien worden.”

De regelgeving in de gemeente is echter streng voor muziek in de openbare ruimte. Speelt dat mee?

“Ik denk dat er absoluut mogelijkheden zijn, kijk maar naar Eurosonic Noorderslag. Maar in de rest van het jaar zijn de regels streng, waardoor muziek weinig kans krijgt in de publieke ruimte. Ondertussen liggen de kansen in de Randstad. Veel succesvolle jongens komen uit de Bijlmer of uit Hoogvliet. Wij vinden dat het tijd is voor een ommekeer. In Groningen is zoveel talent, maar de kansen zijn niet evenredig verdeeld.”

Is Open Studios dan een noodzakelijke start?

“Absoluut. Tegen iedereen die muziek maken leuk vindt, maar zich in dit probleem herkent, zeg ik: klop gerust eens aan bij Open Studios van VRIJDAG. Bij VRIJDAG en ook bij Noordstaat stel je je heel kwetsbaar op als je muziek maakt. Als je dan uitgelachen wordt, kruip je in je schulp. In ons geval werd er juist heel positief gereageerd. Die goede feedback is een prettige start. De basis in Groningen is goed, maar er is ruimte voor meer. Groningen mag in dat opzicht wat meer ‘Randstad’ zijn met gelijke kansen.”

Op 4 juni vindt de presentatie plaats in Simplon. Waar hoop je op?

“Dat we de aandacht trekken en dat Stu33 een gevestigde naam wordt. De EP zal bestaan uit zeven of negen nummers, en we hopen later nog een deluxeversie te maken. We gaan vooral inzetten op sociale media zoals TikTok, maar we hopen ook dat andere inwoners ons ontdekken. Dat mensen denken: ‘Wat leuk dat jonge mensen uit onze stad zulke muziek maken’. Dat is waar we voor strijden.”

Luister hier naar een preview van de track ‘Dagdromen’ die op de EP te beluisteren zal zijn: