Jetta Klijnsma nieuwe voorzitter Wensambulance Noord-Nederland

Jetta Klijnsma is de nieuwe voorzitter van Wensambulance Noord-Nederland. Begin april nam zij het stokje over van Betty de Boer.

Klijnsma is geen onbekende voor de stichting. Als commissaris van de Koning in Drenthe was zij al ambassadeur. Ook de commissarissen van Groningen en Fryslân waren dat. In die rol was Klijnsma nauw betrokken bij het werk van de organisatie. Zo was zij aanwezig bij het 15-jarig bestaan in 2024. Na haar vertrek als CdK werd zij gevraagd als voorzitter, en zij stemde daarmee in.

Betty de Boer was bijna drie jaar voorzitter. Zij stopte omdat zij haar werk, mantelzorg en andere vrijwilligersactiviteiten niet goed meer kon combineren. De Boer blijft wel betrokken bij de stichting als ambassadeur.

Wensambulance Noord-Nederland vervult laatste wensen van mensen in Friesland, Groningen en Drenthe. Het gaat om patiënten die liggend vervoer en medische zorg nodig hebben. De stichting werkt zonder subsidie en draait volledig op vrijwilligers.