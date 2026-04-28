Jassen en tassen vaker ingenomen en soms extra beveiliging op publieke tribune provinciehuis na XR-actie

Na de ordeverstoring door Extinction Rebellion (XR) in maart gaat de provincie de beveiliging aanscherpen in het provinciehuis. Bezoekers moeten vaker hun jas en tas inleveren en er komt meer toezicht op de publieke tribune.

Dat laat Commissaris van de Koning René Paas weten in een antwoord op schriftelijke vragen van de PVV. De fractie vroeg het provinciebestuur om actie, nadat XR-activisten op 4 maart jongstleden de orde verstoorden in de Statenzaal met onder meer spandoeken en een megafoon. De vergadering werd daardoor kort onderbroken en Statenleden moesten de zaal verlaten.

Volgens het provinciebestuur is de veiligheid tijdens het incident wel voldoende gewaarborgd. De zaal en tribune werden ontruimd en de actievoerders verlieten het gebouw toen daarom werd gevraagd en er was geen sprake van bedreiging of vernieling. Het college ziet daarom geen reden om aangifte te doen. Volgens het bestuur is er ook geen sprake geweest van huisvredebreuk of het verstoren van een openbare vergadering.

Ook een onafhankelijk onderzoek komt er niet. Volgens het college zijn de gebeurtenissen al voldoende duidelijk en intern besproken, onder meer in het presidium.

De provincie begrijpt dat er zorgen zijn over het signaal dat hiermee wordt afgegeven, maar deelt die zorg niet. Aangifte wordt alleen gedaan als daar een strafrechtelijke reden voor is, niet om een signaal af te geven. De PVV-fractie vermoedde daarnaast dat mensen binnen of rond het provinciehuis betrokken waren bij de voorbereiding van de XR-actie. Maar het provinciaal college ziet daar geen aanwijzingen voor.

Wel vindt het presidium (de 12 fractievoorzitters en de commissaris van de Koning) het noodzakelijk om een aantal aanvullende maatregelen te treffen. Vanaf nu wordt meer aandacht besteed aan toegangscontrole, zoals het afgeven van jassen en tassen. Ook als het erg vol is op de publieke tribune, is er vaker een beveiliger aanwezig.