Inwoner gemeente wint 4,4 miljoen euro in Staatsloterij

Foto: Staatsloterij

Een inwoner van de gemeente Groningen heeft vrijdagavond 4,4 miljoen euro gewonnen bij een trekking van de Staatsloterij. In totaal werd er een bedrag van 22 miljoen euro uitgekeerd, waarbij het prijsbedrag viel op verschillende lotnummers.

De zogeheten Staatsloterij Jackpot viel op vijf 1/5 loten. Naast Groningen komen de winnaars uit de gemeenten Amsterdam, Leerdam, Tytsjerksteradiel en Venlo. Naast deze winnaars werden er nog twee Staatsloterij-spelers miljonair. In de gemeenten Medemblik en Nieuw-Vennep vielen de hoofdprijzen van 1 miljoen euro belastingvrij. Wie de prijswinnaar in Groningen is, wordt door de Staatsloterij niet bekendgemaakt.

De huidige Staatsloterij ontstond in 1726, onder de naam Generaliteitsloterij. Loterijen waren in die tijd een door lagere overheden veel gebruikte methode om de financiële middelen wat op te vijzelen. In dat jaar werd besloten om al deze verschillende loterijen samen te voegen in een collectieve loterij. In 1848 werd de naam van de Generaliteitsloterij veranderd in Nederlandse Staatsloterij.