Inspectie: RUG moet behandeling klachten van studenten verbeteren

Foto: Joris van Tweel

Het klachtenloket en de vertrouwenspersonen van de RUG zijn onvoldoende zichtbaar. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs na onderzoek. De UKrant schrijft daarover.

De rechtsbescherming voor studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen is volgens de Inspectie onvoldoende gewaarborgd. Het is dan ook niet zeker dat een student met een klacht op de juiste plek terechtkomt. De Inspectie was een onderzoek gestart na klachten van studenten. Het onderzoek concentreerde zich op de faculteiten letteren, rechtsgeleerdheid en medische wetenschappen, maar geeft een representatief beeld van de RUG.

Volgens de Inspectie is het klachtenloket is niet voldoende vindbaar. Dat geldt ook voor ondersteunende loketten als vertrouwenspersonen en de ombudsfunctionaris. Ook is er verbetering nodig bij de onderlinge doorverwijzing. De inspectie heeft onvoldoende vertrouwen dat de behandeling van klachten gebeurt door mensen die niet betrokken zijn bij de klacht, dat beide partijen worden gehoord en dat er verslagen worden gemaakt van de gesprekken. Ook kan een klacht niet mondeling worden ingediend.

De Inspectie keek ook naar het functioneren van de examencommissies, medezeggenschap en sociale veiligheid. Daar zijn geen problemen geconstateerd. Ook als het gaat om sociale veiligheid is er geen sprake van wanbeheer.

De RUG heeft inmiddels gereageerd. Ze stelt dat de constateringen van de Inspectie aansluiten op verbeterpunten die de universiteit zelf ook ziet en waarvoor al actie is ondernomen. ‘We nemen de bevindingen van de inspectie zeer serieus en het komende jaar zullen we met aandacht, zorg en vertrouwen werken aan verbeteringen,’ aldus de RUG in het artikel van de UKrant. Mondeling meldingen zijn inmiddels mogelijk.

De RUG krijgt tot 31 maart volgend jaar de tijd om verbeteringen door te voeren. Daarna volgt een herstelonderzoek. Mocht de universiteit dan nog steeds niet aan de wettelijke eisen voldoen, dan wordt mogelijk een boete opgelegd.