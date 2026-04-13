Inschrijving Groninger Cultuurprijzen geopend

De inschrijving voor de Groninger Cultuurprijzen 2026 is deze maandag geopend. De prijzen zijn bedoeld voor culturele bijdragen die het culturele leven in Groningen vernieuwen, versterken of zichtbaar maken.

Makers, organisaties en groepen uit de provincie Groningen kunnen worden voorgedragen binnen drie categorieën: de Groninger Cultuurprijs, de Groninger Talentprijs en de Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst. De winnaars ontvangen elk een bedrag van 5.000 euro.

Kandidaten kunnen worden voorgedragen tot en met 31 mei. Meer informatie en nomineren kan via de website van de Groninger Cultuurprijzen. De prijzen worden uitgereikt op woensdag 7 oktober in het Kielzog in Hoogezand.

De Groninger Cultuurprijzen zijn in 2020 in het leven geroepen om sterke culturele initiatieven, opvallende projecten en de mensen en organisaties achter deze activiteiten in de provincie Groningen in de schijnwerpers te zetten. De provincie Groningen en het Cultuurfonds Groningen organiseren dit jaar de vierde editie.