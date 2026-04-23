Inschrijving 4 Mijl van Groningen opent op 7 mei

Donderdag 7 mei om 12:00 uur openen de inschrijvingen voor een nieuwe editie van de Menzis 4 Mijl van Groningen en de Menzis 4Mijl4You.

Het officiële startsein vindt plaats via een druk op de knop bij hoofdsponsor Menzis. Vanaf dat moment kunnen deelnemers zich inschrijven voor het evenementweekend op 10 en 11 oktober. Zoals altijd is de start in Haren en de finish op de Vismarkt.

De 4 Mijl van Groningen, dit jaar op zondag 11 oktober, is al jaren een vaste waarde op de sportieve kalender en brengt tienduizenden deelnemers en toeschouwers samen. De Menzis 4Mijl4You, op zaterdagavond 10 oktober, biedt daarnaast een laagdrempelig en toegankelijk alternatief voor iedereen die op een andere manier wil meedoen, bijvoorbeeld in een rolstoel, op de step of op skates.

Ook dit jaar is KWF Kankerbestrijding verbonden als goed doel. Met deze samenwerking wordt aandacht gevraagd voor het belang van kankeronderzoek en kunnen deelnemers zich sportief inzetten voor een maatschappelijk doel.