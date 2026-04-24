In Stad geboren Samuel Vriezen wint Grote Poëzieprijs 2026

De dichtbundel De harmonie der scheuren van de in Groningen geboren Samuel Vriezen heeft donderdag De Grote Poëzieprijs 2026 gewonnen.
De jury maakte de winnaar donderdagmiddag bekend in het Veerhuis in Rotterdam en via het radioprogramma Opium op NPO Klassiek. De Grote Poëzieprijs is een van de belangrijkste poëzieprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winst leverde Vriezen 20.000 euro op.
Volgens de jury is De harmonie der scheuren een grote en complexe dichtbundel die speelt met ritme en taal. “Dit ritmisch meeslepende, talig speelse en mathematisch opgezette dichtwerk is uniek en onherhaalbaar in zijn zoektocht naar een leefbare wereld voor alle schepsels, nu en in de toekomst.”
Vriezen werd geboren in de stad Groningen, maar woont en werkt nu in Amsterdam. Naast dichter is Vriezen ook componist, pianist en vertaler.