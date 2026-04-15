In de meivakantie trainen als een prof met FC Groningen

FC Groningen Trainen als een Prof, zo heten de trainingsdagen voor kinderen van 6 tot 17 jaar die de FC in de meivakantie organiseert.

De On Tour-dagen vinden plaats van maandag 20 april tot en met vrijdag 7 mei. De trainers van FC Groningen laten dan op een leuke en intensieve manier zien hoe het is om als een echte prof te trainen. Dat gebeurt bij een tiental verenigingen in de provincie.

FC Groningen Trainen als een Prof is gericht op jonge voetballers van alle niveaus. Je hoeft geen lid te zijn van een vereniging.

Kinderen tussen de 6 en 14 jaar kunnen zich aanmelden voor de Thijmen Blokzijl-editie. Ook is er een Céline Agema Girls Only-editie voor meiden tussen de 10 en 17 jaar, met dezelfde opzet en beleving Die vindt plaats op donderdag 30 april in Assen. Op woensdag 29 april is op Corpus een dag speciaal voor keepers.

FC Groningen On Tour komt in de meivakantie op bezoek bij onder meer v.v. Helpman en Velocitas 1897. Er is echter nog slechts een aantal plekken beschikbaar. Aanmelden kan via http://fcgroningen.nl .