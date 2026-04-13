Humanitas organiseert maandelijks Rouwcafé in Folkingestraat

Humanitas start eind april voor het eerst met een Rouwcafé voor iedereen: een plek waar mensen samen stilstaan bij verlies. Elke laatste donderdag van de maand vindt het Rouwcafé plaats in activiteitencentrum De Holm in de Folkingestraat.

Een Rouwcafé is een laagdrempelige plek waar mensen samen kunnen komen om stil te staan bij hun verlies. Je mag er praten, maar ook gewoon luisteren of even stil zijn.

Vorig jaar werd al een Rouwcafé voor jongeren gestart aan de Munnekeholm. Met dit initiatief wil Humanitas voor alle Stadjers een plek bieden waar zij anderen kunnen ontmoeten die weten hoe het voelt om iemand te missen. Het kan gaan om een dierbare die kortgeleden, of al een langere tijd geleden is overleden.

Onder het genot van een kop koffie of thee is er ruimte voor een gesprek. Ook samen komen met bijvoorbeeld een vriend, familielid of kennis is mogelijk.

De komende drie bijeenkomsten vinden plaats op de laatste donderdag van de maand (23 april, 28 mei en 25 juni) van 15.00 tot 17.00 uur bij Activiteitencentrum De Holm, Folkingestraat 9B (inloop tot 15.15 uur). Aanmelden is wel verplicht. Dat kan via deze link naar de website van Humanitas.