Hot, social, brutal – een tentoonstelling bij voetbalvereniging V.V.K.

De kunstenaars bij VVK (foto: Jedidja Smalbil)

Bij voetbalvereniging V.V.K. op Sportpark Het Noorden wordt normaalgesproken gevoetbald, gekletst en geborreld. Binnenkort is er ook wat anders dan een potje voetbal te zien. Op vrijdag 24 april opent ‘H.S.B. – hot, social, brutal’. Deze kunsttentoonstelling gaat over de volkscultuur van een voetbalclub.

De tentoonstelling is een initiatief van kunstorganisatie Het resort. Zij vroegen drie Groningse kunstenaars, Elen Braga, William Ludwig Lutgens en Karina Beumer, om zich onder te dompelen in het leven rondom een voetbalvereniging. Om zich te laten inspireren liepen ze mee op de club: met trainingen, wedstrijden en kantinegesprekken.

Volkscultuur

De tentoonstelling is onderdeel van een vierjarig project van Het resort over volkscultuur. 2026 staat in het teken van de huidige cultuur. “Niet om het verleden te bewaren en vast te houden aan tradities, maar om te kijken wat ons nu samen brengt”, aldus Het resort. “We kijken naar de vele plekken waar mensen elkaar vinden: van de bruine kroeg tot de voetbalvereniging.”

De opening van de tentoonstelling is vrijdag 24 april aanstaande van 17.00 uur tot 20.00 uur. De kunstwerken zijn tot zes juni dit jaar te zien.