Hortus Haren staat zondag in het teken van de jaarlijkse Plantenmarkt

Op de Hortus in Haren vindt zondag de jaarlijkse Plantenmarkt plaats. Een groot aantal standhouders uit de noordelijke provincies zal zich tijdens dit evenement presenteren aan het publiek.

“De Plantenmarkt is dé plek voor tuin- en plantenliefhebbers om inspiratie op te doen”, laat de Hortus weten. “Met een groot en gevarieerd aanbod van planten, heesters en bomen en enthousiaste standhouders uit binnen- en buitenland, valt er volop te ontdekken.” In totaal zijn er zo’n dertig standhouders en diverse plantenverenigingen aanwezig. Voor de inwendige mens is ook gezorgd: op verschillende locaties in de Hortus is eten en drinken verkrijgbaar.

Ontdekkingstocht

Ook voor de jongere bezoekers is er genoeg te beleven. “Er is een speciale tent ingericht voor nieuwsgierige kinderen. Dit jaar is er extra aandacht voor planten en hun zaden”, aldus de organisatie. “Wist je dat er grote, kleine, ribbelige en gladde zaden zijn? In de ontdektent zijn allerlei leuke activiteiten rond dit thema bedacht, waarbij ook wordt uitgelegd waarom elk zaadje er anders uitziet.”

Voorjaarsbloei

De Plantenmarkt begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Bezoekers kunnen naast de markt ook de rest van de Hortus bekijken, waar de tuinen momenteel volop in voorjaarsbloei staan. Voor toegang tot de markt en de tuinen wordt een entreeprijs gevraagd. Meer informatie over de ticketprijzen en het programma is te vinden op de website van de Hortus.