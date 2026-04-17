Honderdjarig jubileum Stadspark gevierd met met reeks activiteiten tot en met september

Natuur en theater in mei

De eerste activiteit is het Mini Natuurfestival op 23 mei bij de kinderboerderij aan Stadspark 3. Kinderen van 3 tot en met 10 jaar doen daar mee aan buitenactiviteiten, zoals een bomenexpeditie, een ‘poepsafari’ en werken met klei. Het festival maakt deel uit van de Week van de Biodiversiteit.

Op donderdag 28 mei is er een theatrale wandeling door het park. Studenten van Noorderpoort spelen scènes op verschillende plekken, geïnspireerd op verhalen van bezoekers en omwonenden. De avond begint om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd bij SPARK aan de Concourslaan. Daarna start de wandeling. Er is plek voor 90 deelnemers.

Parkdag, films en activiteiten rond de vijver in de zomer

Op zaterdag 11 juli is de Parkdag op de voormalige drafbaan aan de Concourslaan 10. Tussen 12.00 en 23.00 uur zijn er verspreid over het terrein activiteiten, zoals spellen, optredens en ontmoetingsplekken.

Van 31 juli tot en met 4 augustus draait Open Air Cinema films op een scherm van 144 m² in het park. Bezoekers kijken vanuit strandstoelen en luisteren via een koptelefoon. Op 30 juli en 2 augustus programmeert Forum Groningen twee filmavonden.

Ook is er ‘Proosten in het Park’, een gratis avond met muziek, dans en activiteiten bij de vijver aan de noordzijde van het park, achter het Ni Hao Stadspaviljoen. Tussen 17.00 en 22.00 uur zijn er optredens van onder meer Tammo & Band en Rapalje. Daarnaast zijn er Highland Games, doedelzakken en activiteiten voor kinderen.

Borrel en jubileumconcert in het najaar

Op vrijdag 4 september organiseert Hullabaloo Festival nog een parkborrel op het Eiland aan de Paviljoenlaan.

Het jubileumjaar wordt afgesloten met een concert op vrijdag 25 september op de drafbaan. Het Noordpool Orkest treedt op met gastartiesten. De poorten openen om 18.00 uur; het concert duurt van 19.00 tot 20.30 uur. Toegang is gratis, maar aanmelden vooraf is verplicht.

Meer weten?

Meer informatie en het volledige programma zijn hier te vinden.