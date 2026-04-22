Holland Casino schrijft bijna twee miljoen bij dankzij verkoop grond aan Gedempte Kattendiep

Holland Casino heeft een eenmalige opbrengst van bijna 1,9 miljoen geboekt door de verkoop van de grond van de voormalige locatie van Holland Casino aan het Gedempte Kattendiep. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2025 van het bedrijf.

De verkoop liet de operationele kosten van de vestigingen van Holland Casino vorig jaar met 6,5 miljoen euro dalen. Mede daardoor boekte het casino vorig jaar 33,0 miljoen euro winst, tegenover een verlies van 1,3 miljoen in 2024.

Verhuizing naar buurgemeente met nieuw pand in Ter Borch

In 2017 brandde het casino volledig af. Om de activiteiten tijdelijk voort te zetten, werd een pop-up casino geopend bij het Sontplein. De verkoop van de braakliggende locatie liet jaren op zich wachten. Holland Casino wilde eerst zekerheid over een nieuwe vestiging. Groningen bood aanvankelijk een plek aan op Europapark, waar het woon-werkgebied Vief Kwartier wordt ontwikkeld.

Uiteindelijk koos Holland Casino voor Tynaarlo, waar Businesspark Ter Borch beschikbaar kwam. De gemeente wil nu woningen en voorzieningen bouwen op de plek van het voormalige casino. Holland Casino zit nu nog tijdelijk aan de Roskildeweg, maar het casino verwacht dat de bouw van de nieuwe vestiging in Ter Borch deze zomer begint. In 2028 is Holland Casino daarmee definitief vertrokken uit onze gemeente: dan moet het nieuwe casinopand open zijn.

Tijdelijk invullen

De gemeente Groningen wil het terrein van het voormalige Holland Casino in de tweede helft van dit jaar tijdelijk opvullen. Een idee voor een tijdelijke fietsenstalling ligt op tafel en lijkt een zekerheidje, maar ook sport- en speelvoorzieningen, een klein festivalterreintje (foodtrucks worden genoemd) en een openluchtbioscoop worden genoemd. Wat er echt op het terrein gaat komen (zolang er nog geen ontwikkelaar is aangewezen om het terrein te bebouwen met woningen en bedrijfspanden) moet voor de zomervakantie duidelijk zijn.