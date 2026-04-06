Hoge plaagdruk eikenprocessierupsen verwacht in Groningen, overlast begint dit jaar waarschijnlijk extreem vroeg

Foto: Kleuske - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19940595

Groningen moet dit jaar rekening houden met veel eikenprocessierupsen. Dat meldt Kenniscentrum Eikenprocessierups in Nature Today. Door een hoge plaagdruk én een zeer vroege start van het seizoen begint de overlast hoogstwaarschijnlijk dan normaal.

De verwachting is gebaseerd op het aantal vlinders dat vorig jaar is gevangen in speciale vallen. In Groningen lag dit aantal boven de grens voor een hoge plaagdruk. Groningen staat op plek twee, zo blijkt uit de verwachting van het kenniscentrum. Friesland krijgt ook dit jaar waarschijnlijk de meeste lvan ast de motlarven.

Het kenniscemtrum waarschuwt beheerders en de gemeente om extra alert te zijn en risicolocaties goed te blijven controleren. Niet alleen nu. Mogelijk verschijnen er later in het seizoen nog extra rupsen uit de grond.

Het seizoen voor de rups is dit jaar uitzonderlijk vroeg begonnen. Op 23 maart kropen de eerste eikenprocessierupsen al uit het ei, de vroegste datum ooit gemeten in Nederland. De vroege start komt waarschijnlijk door het warme en zonnige weer in maart. Vooral eitjes die in de zon liggen, kunnen sneller opwarmen en daardoor eerder uitkomen. Maar de grote hausse moet nog komen, want eikenbomen krijgen gedurende de maand april hun volle gebladerte. Daar voeden de larven zich mee.

Eikenprocessierupsen zorgen voor problemen bij mensen vanwege de bekende brandharen, die voor jeuk en irritatie zorgen. Die hebben de rupsen nu nog niet. Naar verwachting krijgen de rupsen de brandhaartjes pas half mei, wanneer de rupsen ook hun nesten make. Als het de komende weken warmer blijft dan gemiddeld, kan dit moment nog eerder vallen.