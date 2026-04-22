Hoe moet Groningens Ontzet eruitzien in de toekomst? | OOG Panel

Groningens Ontzet (Bommen Berend) op 28 augustus kampt al jaren met een dalende opkomst en betrokkenheid. Daarom is er vanuit enkele partijen een initiatiefvoorstel ingediend om vernieuwing te brengen.

Er liggen plannen op tafel die de stad tijdens Groningens Ontzet kunnen veranderen: moet de kermis weg van de Grote Markt? Moeten we stoppen met de paardenkeuring en het vuurwerk? En moet 28 augustus weer een vrije dag worden?

De politiek staat op het punt om beslissingen te nemen over de toekomst van ‘Bommen Berend’, maar wat vindt de Groninger zelf? Wat vind jij dat er moet gebeuren? Ben je nog actief betrokken bij het feest, of laat het je koud? Is het tijd om tradities te schrappen voor iets nieuws, of moeten we juist vasthouden aan wat we hebben?

De uitslagen van dit onderzoek vind je binnenkort terug via de kanalen van OOG.