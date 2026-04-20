Hoe gezond is de Groningse tuingrond? Inwoners wordt gevraagd het zelf te meten

Burgerinitiatief CurioUs? vraagt Groningers hun eigen moestuin te onderzoeken. Geïnteresseerden kunnen tot 1 juni een testkit ophalen bij één van de meet-o-theken, waar ze ook instructies krijgen over hoe ze hun bodem kunnen testen.

De meetactie loopt van het voorjaar tot de zomer. Deelnemers ontvangen niet alleen instructies over het testen, maar ook praktische tips over wat ze met de resultaten van de testkit kunnen doen.

Kwaliteit van tuingrond

Deelnemers ontvangen een testkit met materialen, waarmee ze verschillende tests kunnen uitvoeren. Zo meten ze de zuurgrand, grondsoort en het bodemleven van hun tuingrond. De resultaten kunnen ze tot eind september invullen op een interactieve Curious?-kaart die te vinden is op de website van Forum Groningen.

Gedurende de meetactie worden er workshops rondom dit thema gegeven in een aantal Groningse bibliotheken. Kinderen kunnen bovendien in september meedoen doen aan bodemdierensafari's.

CurioUs?

CurioUs? een burgerinitiatief van onder andere de Rijksuniversiteit van Groningen, Biblionet en Forum Groningen. Het bestaat uit twee onderdelen: meet-o-theken en meetacties. Daarmee kunnen Noorderlingen in hun eigen leefomgeving op onderzoek uitgaan en zo helpen ze bij het verzamelen van data voor lopende onderzoeken van wetenschappers.