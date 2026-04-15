Herinrichting openbare ruimte Helpman Noord gaat 7 miljoen euro kosten

De locatie van de voormalige hoefijzerfabriek in Helpman. Foto: Google Maps

De gemeente trekt 7 miljoen euro uit voor de herinrichting van de straten in Helpman Noord. De herinrichting is nodig om de openbare ruimte toekomstbestendig in te richten.

Helpman Noord verandert van een buurt met bedrijven, scholen en terreinen met garageboxen in een buurt met woningbouw. Het betreft de straten Helper Westsingel, Helper Weststraat, Helper Molenstraat, Van Schendelstraat en Jullensstraat. Er is veel nieuwbouw gekomen of in voorbereiding, zoals het terrein van de voormalige Hoefijzerfabriek. De buurt heeft er straks 570 woningen bij.

De nieuwbouwlocaties moeten goed aansluiten op de openbare ruimte. Verder komt er meer groen en wordt het parkeren meer ordelijk en logisch vormgegeven. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. Bewoners van de nieuwbouwwoningen parkeren hun auto op eigen terrein. Ook worden de verkeersstromen beter gereguleerd, zodat de verkeersveiligheid en de doorstroming worden verbeterd.

De herinrichting wordt gecombineerd met het vervangen van riolering, het verbeteren van de wateropvang en -afvoer en het vernieuwen van de openbare verlichting. De bewoners en ondernemers van de buurt zijn bij de plannen betrokken geweest.