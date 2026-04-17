Henk Nijboer wordt regeringscommissaris voor hersteloperatie Groningen

Het ging donderdag al door de wandelgangen in Den Haag en op het provinciehuis in Stad, maar sinds deze vrijdagmiddag is het officieel: Henk Nijboer is per direct benoemd tot regeringscommissaris voor de hersteloperatie in Groningen en Noord-Drenthe.

Na twee staatssecretarissen voor de hersteloperatie in Groningen (Hans Vijlbrief en Eddie van Marum ) is het nu aan Nijboer regeringscommissaris om de schadeafhandeling te verbeteren en de versterking van woningen sneller te laten verlopen. Ook wordt hij medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het programma Nij Begun, waaronder maatregelen voor verduurzaming en isolatie en de economische en sociale agenda. Voor deze laatste agenda was Nijboer tot voor kort kwartiermaker.

Nijboer is geboren en getogen in Groningen, was jarenlang Kamerlid en maakte zich in die rol hard voor aardbevingsslachtoffers. De 43-jarige PvdA-man laat dan ook weten dat de toekomst van Groningen en Noord-Drenthe hem ‘aan het hart gaat’: “Daarom wil ik me vol overtuiging en energie inzetten als regeringscommissaris om te helpen de schadeherstel- en versterkingsopgave beter te laten verlopen en de regio nieuw perspectief te bieden. Net als bij de Sociale Agenda van Nij Begun, ga ik mijn werk zoveel mogelijk samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, lokale bestuurders en het Rijk doen.”

De komende tijd werkt Nijboer zijn opdracht verder uit in overleg met de regio en het Rijk. Ook zorgt hij voor de overdracht van zijn taken als kwartiermaker van de Sociale Agenda. Minister Heerma van Binnenlandse Zaken blijft politiek verantwoordelijk, maar werkt samen met Nijboer aan de uitvoering van alle plannen. “Met Nijboer als regeringscommissaris krijgen Groningen en Noord-Drenthe iemand die rust en continuïteit brengt”, besluit Heerma. “Dat precies wat nu nodig is. Ik ken hem als een nuchtere en kundige Groninger die op volle kracht kan doorbouwen aan de herstel- en versterkingsopgave en het toekomstperspectief van de regio. Natuurlijk blijf ik als minister nauw betrokken en politiek verantwoordelijk, maar door samen te werken met een regeringscommissaris met Groningse wortels kunnen we meer bereiken.”