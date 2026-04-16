Henk Nijboer nieuwe regeringscommissaris voor Groningen

Henk Nijboer wordt de nieuwe regeringscommissaris voor Groningen. Dit melden meerdere media. Nijboer moet toezien op het inlossen van de ereschuld wegens aardbevingsschade door gaswinning.

De geboren Groninger en oud-PvdA’er zat tot 2023 in de Tweede Kamer. In zijn nieuwe functie ligt zijn taak bij een betere en snellere schadeafhandeling en woningversterking. Ook werkt Nijboer mee aan het programma Nij Begun voor economische compensatie.

De afgelopen jaren waren staatssecretarissen Hans Vijbrief en Eddie van Marum verantwoordelijk voor dit dossier. De functie van regeringscommissaris is een wens van het huidige kabinet, met als doel dat deze losstaat van politieke partijen. Nijboer valt in zijn nieuwe functie onder de verantwoordelijkheid van minister Pieter Heerma (CDA).