‘Heel hard gaan en maar zien waar het schip strandt’ bezorgen Wesley Ferwerda (31) een lintje

Wesley Ferwerda, omringd door zijn familie, met burgemeester Erica van Lente - Foto: Annelies van Santen

Wesley Ferwerda, voormalig presentator en eindredacteur sport bij OOG en nu fractievoorzitter van het CDA in de gemeente Midden-Groningen, is vrijdagochtend gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De compleet verraste Ferwerda kreeg zijn lintje opgespeld door burgemeester Erica van Lente in het gemeentehuis van Midden-Groningen in Hoogezand. “Familie, mensen die dicht bij me zijn, die zaten hier ineens in deze ruimte. De burgemeester richtte wat mooie woorden tot mij en speldde me de medaille op.”

Tien jaar sport op OOG-radio en Omroepvrijwilliger van het Jaar

Ferwerda was jarenlang actief als vrijwilliger bij OOG Radio. Ruim tien jaar was hij betrokken bij het radioprogramma OOG Sport, eerst als verslaggever en later als presentator en eindredacteur. OOG nam in september vorig jaar afscheid van Ferwerda. Hij verruilde de omroep voor een nieuwe rol in de politiek, bij de fractie van het CDA in de gemeente Groningen.

“Die tijd mis ik wel een beetje”, vervolgt Ferwerda. “Ik heb tien jaar het sportprogramma gedraaid en dat was hartstikke leuk. Daardoor heb ik ook echt de waarde van sport in de samenleving gezien. Dat kwam ook door alle mensen waar ik mee samen heb gewerkt natuurlijk.”

Ferwerda werd dankzij zijn werk bij OOG in 2021 Omroepvrijwilliger van het Jaar: “Daar zat ook wel een beetje een idee achter. Want ik wilde graag laten zien dat je, ook als je in een rolstoel zit, ook journalist kunt zijn en ook gewoon radio kan maken.”

Wesley Ferwerda met zijn lintje – Foto: Andor Heij

‘De waarde van sport voor mensen met een beperking’

Dat Ferwerda dit allemaal voor elkaar kreeg, was geen vanzelfsprekendheid. Ferwerda heeft de spierziekte Duchenne en zit sinds zijn twaalfde in een rolstoel.

Ondanks zijn beperking, langzaam aftakelende gezondheid en beperkte levensverwachting zet hij zich op allerlei vlakken in voor de positie van mensen met een beperking, Ook buiten de politiek en de media. Zo coacht hij het hockeyteam voor mensen in een elektrische rolstoel (e-hockey) van Hockeyclub Groningen. Ferwerda vertelt daarover:

“We begeleiden mensen die op jonge leeftijd binnenkomen met een beperking en daardoor vaak nog onzeker zijn. Sommigen hebben moeite om echt mee te komen in de maatschappij. Na verloop van tijd bij ons gaat dat beter en zie je dat ze meer zelfvertrouwen krijgen. Dan zie je ook daar echt de waarde van sport.”

‘Een lintje? Nu al?’

Na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen werd Ferwerda gekozen als raadslid en werd meteen voorzitter van de driekoppige CDA-fractie in Midden-Groningen. Dat er zo kort na zijn installatie al een koninklijke onderscheiding volgt, maakte de verrassing compleet, besluit Ferwerda:

“Als je een raadsperiode ingaat, dan kruis je ook aan op een papiertje of je het waardeert om zo’n onderscheiding te krijgen of niet. Ik had aangekruist dat ik dat wel leuk zou vinden, maar dacht natuurlijk wel: ‘We moeten ook deze vier jaar even laten zien wat we kunnen.’ Dat het nu komt op basis van wat ik eerder allemaal al heb gedaan, dat had ik niet verwacht. Want wat ik tot nu toe allemaal deed is voor mij een soort overlevingswijze: heel hard gaan en dan maar zien waar het schip strandt.”