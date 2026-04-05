Harde wind geen spelbreker voor Suikermarkt: zon, vintage en classics op Suikerterrein

De eerste editie van de Suikermarkt van dit seizoen is succesvol verlopen. Aanvankelijk was het nog wel spannend, omdat de harde wind het de organisatie niet makkelijk maakte.

“We hadden daags voorafgaand de kramen opgebouwd”, vertelt Maartje van der Meulen van de organisatie. “Afgelopen nacht hoorde ik de wind om het huis gieren. Ik dacht: oh jee, als dat allemaal maar goed komt. Toen we vanochtend op het voormalige Suikerterrein bij EM2 arriveerden, bleek de wind vat te hebben gekregen op een groot aantal kramen die om waren gewaaid. Deze kramen hebben we direct weer op kunnen bouwen. Dat hebben we wel windproof gedaan. Normaal heeft een kraam een zeil erboven hangen waardoor de spullen droog blijven. Ik zei: het blijft vandaag droog, haal het dak er maar af. Op die manier kon de wind er niet mee spelen. Ik wil echt een groot compliment geven aan mijn team: ze hebben de schouders eronder gezet om snel alle kramen weer op te bouwen. Echt een dikke pluim!”

Storm Dave

De harde wind werd veroorzaakt door storm Dave. Deze trok in de nacht van zaterdag op Paaszondag van Ierland via Schotland richting Scandinavië. De Ierse omroep RTÉ meldde Paaszondag dat door de storm 18.000 huishoudens zonder stroom waren komen te zitten. In het graafschap Donegal zorgde de storm op een aantal plekken voor overstromingen. Ook dichter bij huis was de impact merkbaar: in het Friese Oldeberkoop moest de paasfair ‘Wollig Landleven’ worden afgelast. De harde wind had daar een groot aantal kramen kapot geblazen. Opnieuw opbouwen was voor de organisatie geen optie.

Belangstelling

Op het Suikerterrein in Groningen ging de markt echter gewoon door. “Het was gezellig druk”, vertelt Maartje. “Mensen van heinde en verre waren naar Groningen gekomen om de Suikermarkt te bezoeken. Ook mochten we veel Duitsers ontvangen. Mogelijk gaat het om mensen die er een weekendje Groningen van gemaakt hebben, nadat ze vrijdag de Bloemenjaarmarkt hebben bezocht. Wat vooral leuk is, zijn de stralende en blije gezichten. Volgens mij hebben de meeste mensen een hele leuke dag bij ons gehad.”

Festivalsfeer

De Suikermarkt is een vintage- en curiosamarkt, maar de organisatie probeert meer neer te zetten dan alleen handel. “We proberen echt een leuke sfeer te creëren. Zo hebben we diverse foodtrucks en natuurlijk zijn de deuren van EM2 geopend voor de innerlijke mens. Ook hadden we leuke muziek, dit keer van de band Packmen. Zij brengen classics uit de jaren zeventig en tachtig op een manier zoals je die nog nooit eerder hebt gehoord. Bezoekers vertellen ons dat ze soms meer het idee hebben dat ze op een leuk festival zijn beland. De zon versterkte dat gevoel; ik hoorde van verschillende mensen dat ze zelfs verbrand zijn. Kortom, wij zijn erg tevreden. Te meer omdat toen alles was opgeruimd het nog even stevig begon te plenzen. Eigenlijk is Moeder Natuur ons dit keer heel goedgezind geweest.”

De volgende editie van de Suikermarkt wordt gehouden op Pinksterzondag 24 mei.