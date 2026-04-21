Hanze verbindt onderzoek, onderwijs en praktijk als nooit tevoren

De Hanze is een centrale speler binnen het Nederlandse samenwerkingsnetwerk en vervult een verbindende rol tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. In de afgelopen tien jaar is dit netwerk flink gegroeid en sterker geworden in de regio. Dat blijkt uit onderzoek van Birch. Deze ontwikkeling past binnen een landelijke trend waarin hogescholen zijn uitgegroeid tot belangrijke spelers in innovatie.

In 2024 bestaat het netwerk van de Hanze uit meer dan 150 grote projecten met ruim tweeduizend partners. Per project werkt de Hanze samen met zo’n twintig organisaties, wat de centrale positie van de hogeschool onderstreept.

Praktijkgericht onderzoek: motor voor kennis en innovatie

Praktijkgericht onderzoek is een belangrijke motor voor innovatie, economische groei en regionale ontwikkeling in Nederland. Hogescholen weten naast grote bedrijven en overheidsorganisaties ook het Midden en Kleinbedrijf (MKB)

goed te bereiken. Meer dan de helft van hun samenwerkingspartners bestaat uit bedrijven, waarmee zij een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van innovatieve MKB-bedrijven en het verdienvermogen van Nederland.

Volgens Annemarie Hannink (College van Bestuur) blijven de middelen achter bij de groei: “Het kabinet noemt hogescholen de motor van onze regionale ecosystemen. Dan moet de regering ook daad bij het woord voegen en verder investeren in het praktijkgericht onderzoek bij hogescholen.” Extra investeringen van de overheid kunnen deze bijdrage verder versterken.

Bij de Hanze werken studenten, onderzoekers en professionals samen aan oplossingen voor vraagstukken uit de praktijk. Studenten krijgen daarbij de kans om hun talenten te ontwikkelen en waardevolle ervaring op te doen bij bedrijven en organisaties.