Grote Markt wordt hartje zomer een parcours vol reuzensprongen

De Grote Markt verandert in het weekend van 24 en 25 juli in een spectaculair mountainbike slopestyle‑parcours. Blikvanger van de baan is de gigantische ‘startdrop’ vanaf een 14 meter hoog dak.

De nieuwe baan is dat weekend het toneel voor de beste 21 riders ter wereld. Vijftien mannen en zes vrouwen reizen naar Nederland om punten te scoren voor het algemeen klassement van de Slopestyle Super League.

Op de Grote Markt worden drie totaal verschillende ‘districten’ gebouwd, waarmee Red Bull District Ride op zoek gaat naar de meest complete slopestyle-rider ter wereld. De baan is daarom een combinatie van alle verschillende stijlen binnen de sport. Om het podium te behalen, moet een deelnemer op alle districten goed presteren.

Elke rider fietst alle drie de districten en elk district wordt afzonderlijk gejureerd. Samen vormen de scores één totaalscore die telt voor het klassement. Er is een internationale jury van zes personen. Die beoordeelt naast de creativiteit en hoogte van de tricks ook wie de meest technische en vernieuwende tricks weet te landen.

Op vrijdag 24 juli vindt tussen 17.00 en 19.00 de laatste trainingssessie plaats. De kwalificaties en de finales beginnen de volgende dag om 16:00 uur. De toegang is gratis. Die dag is er ook een livestream op Ziggo Sport.