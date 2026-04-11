Grote groep vrijwilligers maakt Noorderplantsoen schoon: “Steeds meer mensen zien de noodzaak”

Een groep van zo’n veertig vrijwilligers heeft zaterdag het Noorderplantsoen schoongemaakt. De schoonmaakactie die al vele jaren bestaat, en zowel in het voorjaar als in de herfst wordt gehouden, is een initiatief van Tineke de Haan, Tonny Evers en Ronald Kaatee. Evers spreekt van een erg succesvolle dag.

Tonny, hoe is de actie verlopen?

“Toen we begonnen, viel al snel op dat het plantsoen al redelijk schoon was. Waarschijnlijk komt dat door een schoonmaakactie van NLdoet die vorige maand werd gehouden. Doordat er nog maar weinig warme dagen zijn geweest, is het Noorderplantsoen nog niet intensief gebruikt. We zijn dus weinig flessen en ander afval tegengekomen. Doordat er minder grote spullen aanwezig waren, ga je je als groep focussen op het kleinere afval: kroonkurken en peuken bijvoorbeeld.”

Want die waren er wel voldoende?

“Er wordt wel eens gezegd dat er minder gerookt wordt, maar daar merk je in het Noorderplantsoen weinig van. We hebben deze peuken zoveel mogelijk proberen op te ruimen. Om je een beeld te geven: vrijwilligers krijgen een grijper en een vuilniszak. Bij één van de vrijwilligers was de volledige bodem van deze zak bedekt met peuken. Is het belangrijk dat dit wordt opgeruimd? Ja. Elke filter in een peuk besmet tien liter water. Dat is een kwalijke zaak en daarom is het belangrijk dat dit wordt opgeruimd. Het is nuttig.”

Wat voor mensen kwamen er op de actie af?

“Het was heel gemêleerd. We hebben gezien dat er in de aanloop naar deze actie best wel wat uitingen zijn geweest in de media. Waarschijnlijk mede daardoor zagen we vandaag veel nieuwe gezichten. Kinderen waren er niet: er was slechts één ouderpaar met een kind. Wie er wel waren, dat waren jongvolwassenen, dertigers, veertigers en zelfs mensen op leeftijd. De sfeer was erg goed. Er is door iedereen hard gewerkt. Daardoor hebben we het Noorderplantsoen heel wat schoner achter kunnen laten.”

Jullie beginnen de dag altijd met een kop koffie, hè?

“Dat klopt. Deze actie wordt ondersteund door het restaurant dat zich in het Noorderplantsoen bevindt. Bij hen krijgen we koffie en wat lekkers. De uitbater van het restaurant zegt de actie belangrijk te vinden omdat zij ook nut hebben bij een schoon en netjes Noorderplantsoen. Wij zijn ook heel blij met de samenwerking met hen. En daarnaast werken we samen met de gemeente: zij zorgen ervoor dat er voldoende grijpers en vuilniszakken aanwezig zijn. Vanwege de grote opkomst moesten er vanochtend wel in allerijl extra spullen gebracht worden. Maar dat is iets wat nooit een probleem is.”

Hoe belangrijk is deze actie?

“Die is belangrijk. De natuur heeft baat bij een schone omgeving. Want dat is wellicht wel leuk om te vertellen: in februari zijn we begonnen om elke maandagochtend de buurt schoon te maken. Dat doen we met een ploegje van zo’n tien mensen. We lopen van 11.00 tot 12.00 uur in de wijk. Met grijpers pakken we dan met name blikjes, plastic afval en ook peuken uit het openbaar groen en van de trottoirs. En dat werkt heel goed. Kijk, als je zoiets in je eentje doet, dan wil je nog wel eens een opmerking naar je hoofd geslingerd krijgen als ‘wat een mal persoon’. Maar door in een groepje te opereren wordt het veel meer gedragen en maakt het veel meer impact.”

Dat jullie activiteit steeds meer mensen trekt: wat zegt dat?

“Dat betekent dat sowieso meer mensen zich inzetten voor het schoonmaken van de gemeente. Wij vinden het fantastisch om ook deze aandacht in de media te krijgen. Ook dat we na afloop even mogen vertellen hoe het gegaan is, dat vinden we leuk. Maar wist je dat er ook heel veel onzichtbare acties zijn? We spraken vandaag bijvoorbeeld even met de medewerkers van de gemeente die de grijpers en afvalzakken kwamen brengen. Zij moesten vandaag nog op 25 andere plekken ook materialen voorzien. Het gaat dan om acties verspreid over de gemeente. Dat is toch geweldig? Niet elk initiatief is wellicht zo groot, maar de gemeentemedewerkers vertelden dat er ook acties zijn die qua opkomst ook dertig of veertig mensen op de been brengen. Dat maakt ons gelukkig, omdat een schone omgeving er echt toe doet.”

De volgende schoonmaakactie in het Noorderplantsoen vindt plaats op zaterdag 24 oktober. Volgens Evers is dit altijd een editie die veel afval oplevert omdat de zomer, met onder andere Noorderzon, dan achter de rug is.