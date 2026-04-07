Groningse overheden willen meer samenwerking rond bevordering sport en bewegen

De provincie Groningen, alle gemeenten en meerdere organisaties gaan nauwer samenwerken rond sport en bewegen via een doorontwikkeling van het Provinciaal Beweegakkoord.

In de voorbereiding zijn meer dan 75 gesprekken gevoerd. De samenwerking krijgt voorlopig de naam ‘Groningen Sport & Beweegt’.

Concrete maatregelen of budgetten zijn nog niet bekend. Maar in de afgelopen jaren verstrekte de provincie vooral subsidies aan organisaties voor projecten die Groningers in beweging moeten brengen, om zo gezondheidsproblemen en verzuimkosten tegen te gaan.