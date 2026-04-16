Groningse nacht geliefd, maar kritiek op ‘eenheidsworst’ | OOG Panel

Foto Anneloes Struik. Drukte in Peperstraat

Geen sluitingstijden, makkelijk wisselen tussen kroegen en een gevoel van vrijheid: volgens uitgaanders uit het OOG Panel maakt dat het Groningse nachtleven aantrekkelijk. Tegelijkertijd klinkt er ook kritiek. Uit onderzoek van het OOG Panel blijkt dat een deel van de respondenten het aanbod in de binnenstad te eenzijdig vindt. “Het is een eenheidsworst van studentenkroegen en feestcafés geworden,” schrijft een deelnemer.

De waardering voor het uitgaan in Groningen zit voor veel panelleden in de gezelligheid en het sociale karakter. Uitgaan draait voor hen vooral om samen zijn, vrienden ontmoeten en bekenden tegenkomen. De sfeer wordt door verschillende respondenten omschreven als ongedwongen; een plek waar men zich op zijn gemak voelt.

Daarnaast wordt de compactheid van de binnenstad vaak genoemd als groot voordeel. Alles ligt dicht bij elkaar, waardoor bezoekers makkelijk van plek naar plek kunnen gaan. “Het feit dat alles dichtbij elkaar is en je bijna nergens entree hoeft te betalen, maakt dat je makkelijk een avond kunt barhoppen,” schrijft een respondent.

Ook de vrijheid speelt een belangrijke rol in de beleving van de Groningse nacht. Het ontbreken van vaste sluitingstijden zorgt ervoor dat bezoekers zelf kunnen bepalen wanneer de avond eindigt. Een panellid vat het samen: “Je kan ultiem genieten en vaak, als een gelegenheid sluit, ben je zelf ook wel klaar om naar huis te gaan.”

Uitgaansaanbod: Verschillend genoeg?

Op de vraag of het uitgaansaanbod in het centrum van Groningen verschillend genoeg is, antwoordt een ruime meerderheid van het OOG Panel bevestigend. Zowel bij de actieve uitgaanders van 35+ (75 procent) als bij de groep tussen de 18 en 34 jaar (77 procent) is men over het algemeen tevreden over de variatie in de stad.

Tegenover deze meerderheid staat een groep van ruim 25 procent die het aanbod niet verschillend genoeg vindt. De respondenten die ontevreden zijn, geven aan dat de balans in de binnenstad volgens hen is doorgeslagen. Zij ervaren een “eenheidsworst” van studentenkroegen, shotjesbars en feestcafés, waarbij er vooral voor de doelgroep boven de 25 jaar weinig aanbod overblijft.

Vooral het gemis aan alternatieve genres en livemuziek wordt door deze groep genoemd als verbeterpunt. “Veel plekken zijn gericht op studenten. Logisch, in een studentenstad. Maar het zou leuk zijn om iets te hebben voor dertigers,” schrijft een van de deelnemers. Onder de 35-plussers worden zaken met een alternatiever karakter, zoals De Kar of De Spieghel, dan ook gemist. Een panellid stipt hierbij ook een ander punt aan: “Door deze cafés was de gemiddelde leeftijd altijd een stuk hoger; meer ouder publiek tussen de jonkies wat een prettige balans gaf.” Ook onder de jongere respondenten klinkt de roep om meer variatie: “Je hebt nu vooral hele basic clubs. Het zou leuk zijn om meer verschillende genres te hebben, zoals bandjes of house-dj’s.”

Breder publiek moet sfeer verbeteren

De roep om meer variatie in de binnenstad is ook bekend bij de gemeente Groningen. In het actieplan ‘Veilig Uitgaan’ wordt specifiek ingegaan op het aanbod in de Poele- en Peperstraat. Volgens de gemeente trekt het huidige grote aanbod aan feestcafés voornamelijk een jonge, homogene doelgroep aan.

In het actieplan staat verder dat een diverser aanbod het gebied aantrekkelijk maakt voor een bredere groep bezoekers, wat de sociale controle en de veiligheid in de nacht ten goede komt. Het sluit nauw aan bij de wens van een van de panelleden: “De studentenvibe is geweldig, maar voor volwassenen zijn er nauwelijks aantrekkelijke gelegenheden zoals een goede jazzclub of een alternatieve bar. Meer variatie in publiek maakt de stad alleen maar gezelliger en veiliger.”

Verantwoording

Dit artikel maakt deel uit van een groter onderzoek van het OOG Panel naar het uitgaansleven in Groningen, waaraan in totaal meer dan 1500 respondenten hebben deelgenomen.

Voor dit artikel is gekeken naar de antwoorden van actieve uitgaanders. In totaal vulden 1014 respondenten uit deze doelgroep de vragenlijst volledig in. Van hen zijn 454 respondenten tussen de 18 en 34 jaar (55 procent man en 43 procent vrouw) en 560 respondenten zijn 35 jaar of ouder (64 procent man en 34 procent vrouw). De respondenten in deze groepen geven aan dat ze variëren van minder dan één keer per maand tot meerdere keren per week uitgaan in het uitgaansgebied van Groningen.

De vragenlijst werd verspreid via de website en app van OOG, via de sociale mediakanalen van OOG en onder de leden van het OOG Panel.