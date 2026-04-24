Gronings Alzheimer-medicijn voor het eerst getest bij patiënten

Een mogelijk nieuw medicijn tegen verschillende chronische ziekten, met de ziekte van Parkinson als hoofddoel, wordt voor het eerst getest bij mensen. Het UMCG gaat het middel, dat de afgelopen jaren door een Gronings bedrijf is ontwikkeld, vanaf de komende maand uitproberen.

De studie in het UMCG is een fase 2a-onderzoek. In deze fase kijken onderzoekers of het middel, genaamd SUL-238, veilig is en of het goed wordt verdragen. Ook zoeken ze naar eerste tekenen dat het middel kan helpen tegen Parkinson. Het is nog niet duidelijk of het medicijn echt werkt tegen Parkinson. In deze fase van onderzoek vallen veel medicijnen alsnog af. Eerder is het middel al getest bij gezonde mensen. Daaruit bleek dat het veilig is en weinig bijwerkingen heeft.

Het idee voor het medicijn komt van prof. Rob Henning van het UMCG. Hij keek naar dieren die in winterslaap gaan, zoals beren. Beren kunnen maandenlang zonder eten leven. Toch worden ze daarna weer sterk en actief en hun lichaam raakt niet beschadigd.

Dat idee werd het begin van SUL-238. Het onderzoek richtte zich op mitochondriën. Dit zijn de ‘energiefabriekjes’ van cellen. Zij zorgen ervoor dat cellen energie krijgen. Bij veel ziektes werken deze energiefabriekjes minder goed. Dat speelt mogelijk ook een rol bij Parkinson. SUL-238 kan deze energiehuishouding mogelijk ondersteunen. Ook bij ziekten zoals Alzheimer, hartfalen, nierziekten, COPD, sepsis en veroudering in het algemeen wordt in de toekomst gekeken naar het effect van SUL-238, als blijkt dat het medicijn werkt bij Parkinson.