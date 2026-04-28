Groningerstraat en brug De Punt tot half mei afgesloten

De Groningerstraat en brug De Punt, net over de provinciegrens bij Glimmen, zijn vanaf deze dinsdag tot en met vrijdag 15 mei afgesloten voor alle verkeer.

De afsluiting valt samen met werkzaamheden die al bezig waren bij de op- en afritten van de A28 bij De Punt. Tijdens de afsluiting wordt onderhoud uitgevoerd aan brug De Punt. Er wordt gewerkt aan onder meer het staal en het brugdek. Tegelijk wordt de Groningerstraat verlegd voor de aanleg van de doorfietsroute De Groene As. Ook wordt er een nieuwe rotonde aangelegd bij de kruising van de Groningerstraat met de op- en afritten van de A28. De werkzaamheden zijn gecombineerd om de overlast te beperken.

Fietsers worden omgeleid via de Hooidijk en de Oosterbroeksebrug, ten noorden van de Groningerstraat. Overig verkeer, waaronder verkeer van en naar Groningen Airport Eelde, rijdt om via de op- en afritten bij Vries. Het bedrijventerrein bij De Punt is alleen bereikbaar via de Burgemeester J.G. Legroweg. Voor de scheepvaart blijft de brug grotendeels bedienbaar. Op dinsdag 12 en woensdag 13 mei is de brug de hele dag niet te bedienen. Tijdens de werkzaamheden kan er tijdelijk oponthoud zijn, waarover vooraf berichten worden verspreid.