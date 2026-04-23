Groningers massaal de grens over voor boodschappen

Maar liefst 56 procent van de inwoners van de provincie Groningen doet minstens één keer per maand boodschappen bij de oosterburen. Dat blijkt uit onderzoek van Duitsemilieusticker.nl onder ruim duizend Nederlanders.

Vooral drogisterijartikelen zoals shampoo en tandpasta zijn populair, maar de rit wordt vrijwel standaard gecombineerd met een voordelige tankbeurt. Ook alcoholische dranken, vlees, koffie, thee en schoonmaakproducten belanden vaak in het winkelmandje.

Groningen hoort hiermee, samen met Limburg, tot de provincies waar ‘grensshoppen’ het meest is ingeburgerd. Landelijk gaat 34 procent van de Nederlanders regelmatig de grens over. Minder dan 45 procent van de inwoners geeft aan (vrijwel) nooit in Duitsland te winkelen. Bijna 5 procent van de Groningers doet zelfs meerdere keren per week inkopen over de grens.

Bijna twee derde van de Nederlanders die over de grens shoppen, vult daar vrijwel altijd meteen de benzinetank. Automobilisten die in de grensregio wonen kunnen hiermee al gauw twee- tot driehonderd euro per jaar besparen. De afstand vormt vaak geen drempel: de Nederlander is bereid om gemiddeld 53 kilometer te rijden voor voordelige boodschappen en een volle tank. Bijna één op de vijf ondervraagden geeft aan zelfs 100 kilometer of meer te willen rijden.

“Met de huidige brandstofprijzen verwachten we dat deze trend zich alleen maar verder doorzet”, aldus Mattijs Wijnmalen van Duitsemilieusticker.nl. “Zeker in een provincie als Groningen, waar de weg naar de Kaufland of REWE door de meerderheid van de inwoners allang gevonden is.”