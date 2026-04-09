Groninger Studentenbond komt op voor Iraanse studenten

De Groninger Studentenbond GSb is solidair met Iraanse studenten die momenteel worden aangevallen door Israël en de Verenigde Staten en die lijden onder het Iraanse regime.

De GSb veroordeelt alle vormen van (neo-) imperialisme, met name als hierdoor de studentenpopulaties worden geschaad of in gevaar gebracht. De vakbond veroordeelt ook de brute en autoritaire onderdrukking van studentenprotesten door het Iraanse regime. Dat laatste heeft geleid tot de arrestatie, moord en verdwijning van duizenden studenten.

Twee dingen kunnen tegelijkertijd waar zijn, aldus de GSb. Die erkent en bekritiseert de Amerikaanse en Israëlische aanvallen als imperialistische acties, maar veroordeelt ook het geweld dat het Iraanse regime tegen zijn eigen bevolking pleegt.

De GSb roept de regering op zich in te zetten voor de-escalatie en zich aan het internationale recht te houden. Het besluit van de regering om het fregat Evertsen naar de Middellandse Zee te sturen zal er alleen maar toe leiden dat de huidige situatie voortduurt en Iraanse studenten in gevaar worden gebracht.