Groninger Museum krijgt dit jaar 450 duizend euro extra van gemeente

Het gemeentebestuur heeft voor dit jaar een bedrag van 450 duizend euro toegezegd aan het Groninger Museum, om het transitieplan 2026-2027 mogelijk te maken.

Het Groninger Museum had zowel de gemeente als de provincie Groningen gevraagd om een incidentele bijdrage van in totaal 1,2 miljoen euro. Voor dit jaar heeft de gemeente 450 duizend euro toegezegd en de provincie 150 duizend euro. Voor volgend jaar heeft de provincie eenzelfde bedrag gereserveerd. De besluitvorming rond de toekenning van 450 duizend euro door de gemeente is aan het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad.

Eerder dit jaar bleek dat de directie van het museum de afgelopen jaren de controle op de financiën geheel kwijt was en dat een nieuwe koers nodig is om te zorgen voor financiële zekerheid en een groter aantal bezoekers. Mocht de financiering volgend jaar niet beschikbaar komen, dan kan de uitvoering van een volledige transitie van het museum geen doorgang vinden. Het geld is nodig ter ondersteuning van de noodzakelijke organisatorische en artistieke transitie die het museum wil realiseren.

Het transitieplan laat zien dat het museum inzet op een nieuwe koers, gericht op versterking van de artistieke identiteit en het scheppen van rust en stabiliteit binnen de organisatie. Adviesbureau Berenschot beoordeelt de plannen als veelbelovend en passend bij de opgaven waarvoor het museum staat.

Berenschot stelt verder dat het beoogde aantal bezoekers van 150 tot 200 duizend ambitieus maar realistisch kan zijn, mits het museum zijn plannen verder concretiseert en meer inzicht geeft in publieksopbouw, doelgroepenkeuzes en publieksstromen. Verder wijst Berenschot op het risico van versnippering wanneer te veel initiatieven tegelijk worden opgepakt. Ook vraagt ze om meer helderheid qua financiële uitwerking.

Het Groninger Museum zegt dankbaar te zijn voor het vertrouwen en de steen van de gemeente en provincie. Ze stelt met het transitieplan een belangrijke stap te hebben gezet richting een heldere artistieke koers en een toekomstbestendige organisatie. Het museum werkt de komende jaren aan het verder vormgeven van de artistieke koers, een solide bedrijfsvoering en rust en stabiliteit binnen de organisatie.