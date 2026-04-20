Groningen zakt naar laatste plek na nederlaag tegen Victoria

Foto: Jacob Gunter. Groningen - Victoria

De hockeyvrouwen van Groningen hebben zondag in Haren met 2-1 verloren van kampioenskandidaat Victoria uit Rotterdam. Degradatie is daardoor met nog vijf wedstrijden te gaan erg dichtbij gekomen.

Victoria kwam op een 2-0 voorsprong voordat Isa Bosgraaf na ruim een half uur wat terug kon doen vanuit een strafcorner.

Omdat Breda won is Groningen naar de twaalfde en laatste plaats gezakt in de promotieklasse. De afstand met de veilige negende plek is negen punten en met de tiende plaats zeven punten. Die plek betekent een beslissingswedstrijd tegen een club uit de overgangsklasse voor handhaving of promotie.