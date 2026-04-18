Groen Geel kampioen in de derde klasse

Groen Geel is Kampioen (Foto Jesse Smit)

Al jaren hadden ze bij Groen Geel voorafgaand aan elk seizoen (quasi serieus, maar toch ook wel een beetje echt serieus) praatjes voor tien, “wij worden kampioen”, maar het lukte maar niet om de daad bij het woord te voegen.

Tot dit seizoen, Groen Geel won met 0-2 bij Hoogezand en is kampioen. Proficiat!

Na vele mislukte pogingen gaf de aanvallende kwaliteitsinjectie dit jaar de doorslag. Topschutter Rob van der Leij kwam over van tweede divisionist HHC Hardenberg en Michael de Leeuw kwam van Cambuur nadat ie zijn betaalde carriére af had gesloten. De verdediging was bij Groen Geel vaak al op orde, met deze twee versterkingen was het ook aanvallend top.

De kampioenswedstrijd was niet de beste, maar dat zie je vaker. Trainer Willem den Hartogh weet dit onder meer aan het hobbelige grasveld in Hoogezand, “anders speel je een makkelijker wedstrijd met het voetbal wat wij kunnen spelen”.

Bij Hoogezand werd met 0-2 gewonnen, Nick Kamst opende de score na iets meer dan een kwartier, Rob van der Leij besliste de wedstrijd in de 77′ minuut, zijn 28ste dit seizoen. Groen Geel won 19 van de 22 wedstrijden en bleef ongeslagen. Lang bleef Wildervank de Groen Gelen in de nek hijgen, maar toen Wildervank een mindere periode had bleef Groen Geel winnen en kon het niet meer mis.

Trainer Willem den Hartogh roemde vooral de sfeer en de brede selectie en zag met Rob van der Leij iemand komen die het laatste zetje kan geven richting titel. “Voetballend was het eerder vaak wel goed, maar liet het scorend vermogen te wensen over. Met Rob heb je er dan een kanjer bij, een absolute meerwaarde” aldus de Groen Geel trainer gevraagd naar zijn topscorer. Verder geeft Den Hartogh aan te hopen met de nieuwelingen die over komen van HZVV (Lorenzo “broer van” Valente, Daan Wijma en Tim Riksman komen over van de vierde divisionist) volgend seizoen in de tweede klasse bovenin mee te kunnen doen.